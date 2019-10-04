"Людей не вистачає катастрофічно": Гончарук закликав бізнес долучитися до "кастингів" у держоргани

Про це прем`єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує БІЗНЕС.

"Зараз оголошено нові конкурси і я дуже сподіваюся, що хтось із вас, або ви знаєте людей, достойних сильних професіональних, порядних, які готові попрацювати в державних органах на керівних посадах. Людей не вистачає, не вистачає катастрофічно. Тому за будь-яку порядну чесну людину, яка готова попрацювати на державу ми будемо дуже-дуже вдячні", — наголосив Гончарук.

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Глава Кабміну також нагадав про недавні звільнення. "За місяць роботи нового уряду, нам вдалося із парламентом зробити непогану роботу на мою думку. По-перше ми подивилися на кадровий склад, чиновників, керівників центральних органів виконавчої влади, які вас обслуговують і з вами працюють, і 13 керівників було звільнено без питань", – зазначив Гончарук.

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