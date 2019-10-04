Урядова делегація скоро вирушить на переговори з МВФ

Делегація Кабінету міністрів України у найближчі тижні поїде до Офісу Міжнародного валютного фонду (МВФ) для продовження переговорів щодо нової трирічної програми фінансування.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з бізнесом, інформує БІЗНЕС.

"Ми налаштовані на співпрацю з МВФ. Це не лише про гроші, це про довіру. Ми всі розуміємо, що співпраця з МВФ – це сигнал для інвесторів, фінансових інститутів", – наголосив Гончарук.

Він сподівається, що до кінця цього року уряд зможе домовитися з МВФ про нову програму фінансування. "Місія МВФ поїхала з Києва з позитивним сигналом... За пару тижнів делегація уряду поїду в офіс МВФ для продовження переговорів", – сказав очільник уряду.

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