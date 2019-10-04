Урядова делегація скоро вирушить на переговори з МВФ

Делегація Кабінету міністрів України у найближчі тижні поїде до Офісу Міжнародного валютного фонду (МВФ) для продовження переговорів щодо нової трирічної програми фінансування.
Про це повідомив прем`єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з бізнесом, інформує БІЗНЕС.
"Ми налаштовані на співпрацю з МВФ. Це не лише про гроші, це про довіру. Ми всі розуміємо, що співпраця з МВФ – це сигнал для інвесторів, фінансових інститутів", – наголосив Гончарук.
Він сподівається, що до кінця цього року уряд зможе домовитися з МВФ про нову програму фінансування. "Місія МВФ поїхала з Києва з позитивним сигналом... За пару тижнів делегація уряду поїду в офіс МВФ для продовження переговорів", – сказав очільник уряду.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед приїздом місії МВФ 10 вересня заявив, що Україні потрібна програма кредитування на 3-4 роки.
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не бачить приводу для паніки через те, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди.