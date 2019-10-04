Прем`єр проводить зустріч з бізнесом (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук проводить зустріч з бізнес-спільнотою.
Як повідомляє БІЗНЕС, на зустрічі буде представлена Програма дій уряду. Також учасники зустрічі обговорять основні проблеми бізнесу та ключові завдання для Кабміну.
Владислав Кононов
Володимир Полевий
Юрій Пивоваров
Андрій Помазанов
Володимир Полевий
Олександр Тарченко
Вінсент Лусуарн
Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук проводить зустріч з бізнес-спільнотою.
Як повідомляє БІЗНЕС, на зустрічі буде представлена Програма дій уряду. Також учасники зустрічі обговорять основні проблеми бізнесу та ключові завдання для Кабміну.