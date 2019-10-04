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Прем`єр проводить зустріч з бізнесом (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук проводить зустріч з бізнес-спільнотою.

Як повідомляє БІЗНЕС, на зустрічі буде представлена Програма дій уряду. Також учасники зустрічі обговорять основні проблеми бізнесу та ключові завдання для Кабміну.

уряд бізнес Олексій Гончарук