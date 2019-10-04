Кредитування під 11-12% в гривні стане реальністю, — Гончарук

Уряд та Національний банк України домовились про взаємодію для забезпечення доступного кредитування.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Якщо все вийде, то в кінці наступного року інфляція знизиться до 5%, а кредитування під 11-12% в гривні стане реальністю. Але для цього потрібно ще дуже добре попрацювати. Разом", — заявив глава уряду.

Гончарук додав, що дешеві кредити та стабільна гривня — необхідні умови для досягнення задекларованого урядом економічного зростання в 40% за 5 років.

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