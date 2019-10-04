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04
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Чорногорія продаватиме громадянство за інвестиції

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Із 3 жовтня поточного року Чорногорія розпочала прийом заявок на участь в програмі отримання громадянства через інвестиції.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на консалтингове агентство Henley&Partners.

Потенційним інвесторам пропонують кілька варіантів: інвестиції в розмірі 450 тис. євро в схвалені урядом проєкти в розвинених регіонах на кшталт Подгориці або вкладення 250 тис. євро в проєкти у менш розвинених регіонах, таких як північний і центральний.

Також інвестору необхідно здійснити благодійний внесок у розмірі 100 тис. євро у спеціально створений державний фонд, а також сплатити державне мито — 15 тис. євро за себе і 10 тис. євро — за 1-3 членів сім'ї.

Громадянство видається після процедури перевірки на благонадійність і обробки заяви урядом. Діти, включені в заяву, отримують громадянство при досягненні 18 років.

"Наш досвід показує, що крім економічних вигод успішні заявники приносять нематеріальні вигоди приймаючим країнам, такі як дефіцитні навички і великі світові зв’язки. Вони додають різноманітність і підтримують приймаючі країни за допомогою якісних і інноваційних сервісів, які створюють нові робочі місця і можливості для підприємницької діяльності", — говорить директор Henley & Partners в Чорногорії Раді Люмовіч.

Додамо, що Чорногорія не є членом Євросоюзу, тому паспорт країни не дозволить жити і працювати в ЄС. Документ дозволяє відвідувати без оформлення віз 122 країни світу.

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