В Україні "роздерибанили" до 8 млн га земель

Про це під час земельного віче повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, інформує БІЗНЕС.

"Ми повинні сьогодні розібратися з ефективністю використання більше 700 тисяч гектарів землі, наданим органам державної влади та місцевому самоврядувіанню, закладам освіти, культури, громадським організаціям. профспілкам та житлово-комунальним об`єднанням; біля 500 тисяч гектарів, наданим промисловим підприємствам; біля 640 тисяч гектарів, наданим підприємствам транспорту. Ми повинні розібратися, що робиться із майже 500 тисячами гектарів землі, наданим Міністерству оборони. Полігони практично всі розорані, а сільськогоспдарські підприємства, які були раніше, вже взагалі не існують, а землі обробляються. Ще 250 тисяч га земель належить водогосподарським підприємствам, 89 тисяч га спільних підприємств міжнародних об`єднань і організацій, юридичних і фізичних осіб. Це майже 800 га землі не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів. Це нічийні польові дороги між паями, захісні смуги. Це 100 тисяч га невитребуваних паїв. Це можна називати й називати і, я думаю, зібрати до 5 млн га", – сказав Апостол.

Він додав, що "сьогодні розібрані і роздеребанені" до 8 млн га земель. "Але якщо є державницька позиція, то ці землі повинні використовуватися, як мінімум, ефективно, вони повинні приносити дивіденди громадам, суспільству", – зазначив радник міністра.

Нагадаємо: