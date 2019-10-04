"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

По кому дзвенить намисто Штайнмаєра

Володимир Полевий

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

"Викривачі корупції": переваги та недоліки законодавчого…

Андрій Помазанов

Боротьба за інвестиції – це боротьба…

Володимир Полевий

Чому українцям варто вчитись за кордоном?…

Олександр Тарченко

Чому французькі фермери не поспішатимуть купувати…

Вінсент Лусуарн

04
Пт., жовт.
26 Нові матеріали

В Україні "роздерибанили" до 8 млн га земель

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

В Україні у державній власності перебуває 10,5 млн га земель, але вони використовуються неефективно.

Про це під час земельного віче повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, інформує БІЗНЕС.

"Ми повинні сьогодні розібратися з ефективністю використання більше 700 тисяч гектарів землі, наданим органам державної влади та місцевому самоврядувіанню, закладам освіти, культури, громадським організаціям. профспілкам та житлово-комунальним об`єднанням; біля 500 тисяч гектарів, наданим промисловим підприємствам; біля 640 тисяч гектарів, наданим підприємствам транспорту. Ми повинні розібратися, що робиться із майже 500 тисячами гектарів землі, наданим Міністерству оборони. Полігони практично всі розорані, а сільськогоспдарські підприємства, які були раніше, вже взагалі не існують, а землі обробляються. Ще 250 тисяч га земель належить водогосподарським підприємствам, 89 тисяч га спільних підприємств міжнародних об`єднань і організацій, юридичних і фізичних осіб. Це майже 800 га землі не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів. Це нічийні польові дороги між паями, захісні смуги. Це 100 тисяч га невитребуваних паїв. Це можна називати й називати і, я думаю, зібрати до 5 млн га", – сказав Апостол. 

Він додав, що "сьогодні розібрані і роздеребанені" до 8 млн га земель. "Але якщо є державницька позиція, то ці землі повинні використовуватися, як мінімум, ефективно, вони повинні приносити дивіденди громадам, суспільству", – зазначив радник міністра. 

 

Нагадаємо:

ринок землі тіньовий ринок