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У НБУ спрогнозували рівень інфляції на кінець року

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Голова Національного банку України Яків Смолій прогнозує, що за підсумками 2019 року рівень інфляції в країні становитиме 6,3%.

Про це він заявив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

"У нас є прогноз інфляції до кінця цього року. Це орієнтир у 6,3% у порівнянні з попереднім роком", – сказав Смолій.

Крім того, уряд та НБУ підписали меморандум про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. Меморандум ляже в основу спільних зусиль інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні. Також кооперація додатково сприятиме поліпшенню очікувань населення і бізнесу, зокрема інфляційних, та підвищить довіру інвесторів до української економіки.

Підписуючи меморандум, прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова НБУ засвідчили, що у державних інституцій спільне бачення щодо важливості підтримки низької і стабільної інфляції для економічного зростання.

З цією метою регулятор буде і далі проводити монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цілі 5% з допустимим діапазоном відхилень +/- 1 п. п. Зі свого боку, уряд зобов’язується підтримувати зниження інфляції до цілі 5% за допомогою проведення виваженої економічної політики.

Нагадаємо, у серпні 2019 року споживча інфляція в Україні сповільнилася до 8,8%, у липні це значення було на рівні 9,1%. Базова інфляція також уповільнилася і в річному вимірі в серпні становила 7,2%. 

 

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