У Раді сказали, коли очікувати податкової амністії

Верховна Рада представить законопроєкт про податкову амністію не раніше весни 2020 року.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє БІЗНЕС.

Він зазначив, що відповідний законопроєкт вже розроблений, але ще буде обговорюватися. Геманцев додав, що остаточна версія документу буде представлена ​​навесні 2020 року.

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"Ми в будь-якому випадку повинні будемо це зробити, законопроект уже є, але це скоріше пропозиція до обговорення, не остаточний варіант. Навесні ми вже його презентуємо в завершеному вигляді", – сказав Гетманцев.

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