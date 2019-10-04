У Раді сказали, коли очікувати податкової амністії

Верховна Рада представить законопроєкт про податкову амністію не раніше весни 2020 року.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє БІЗНЕС.
Він зазначив, що відповідний законопроєкт вже розроблений, але ще буде обговорюватися. Геманцев додав, що остаточна версія документу буде представлена навесні 2020 року.
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"Ми в будь-якому випадку повинні будемо це зробити, законопроект уже є, але це скоріше пропозиція до обговорення, не остаточний варіант. Навесні ми вже його презентуємо в завершеному вигляді", – сказав Гетманцев.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв провести податкову амністію на пільгових умовах.
- 2 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1232 щодо податкової реформи. Ініціатором документу є голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев.
- Представники Економічної експертної платформи проаналізували законопроєкт №1232 про податкову амністію та запропонували внести до нього зміни.