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У Раді сказали, коли очікувати податкової амністії

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Верховна Рада представить законопроєкт про податкову амністію не раніше весни 2020 року.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє БІЗНЕС.

Він зазначив, що відповідний законопроєкт вже розроблений, але ще буде обговорюватися. Геманцев додав, що остаточна версія документу буде представлена ​​навесні 2020 року.

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"Ми в будь-якому випадку повинні будемо це зробити, законопроект уже є, але це скоріше пропозиція до обговорення, не остаточний варіант. Навесні ми вже його презентуємо в завершеному вигляді", –  сказав Гетманцев.

Нагадаємо: 

  • Президент України Володимир Зеленський пообіцяв провести податкову амністію на пільгових умовах. 
  • 2 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1232 щодо податкової реформи. Ініціатором документу є голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев.
  • Представники Економічної експертної платформи проаналізували законопроєкт №1232 про податкову амністію та запропонували внести до нього зміни. 
Данило Гетманцев податкова амністія