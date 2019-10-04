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Смолій пояснив, що відбувається з гривнею

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Коливання курсу гривні є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Національним банком України (НБУ).

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

"Коливання в ту чи іншу сторону – це закономірний процес. Так і має працювати ринок. Коли відбувається коливання в певних діапазонах, це нормальна ситуація як для бізнесу, так і центрального банку, який регулює цю політику", – сказав Смолій.

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За його словами, зараз в Україні є кілька сезонних чинників, які фундаментально впливають на курс гривні. Зокрема, йдеться про валютні надходження експортерів агропродукції, які істотно зросли, а також вкладення нерезидентів у цінні папери уряду, які на початок року зросли до $3 млрд.

Додамо, що Нацбанк на 4 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,88 грн/долар, до євро – на рівні 27,24 грн/євро.

Нагадаємо:

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