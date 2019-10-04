Гетманцев пропонує заборонити ФОПам третьої групи надавати послуги

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує заборонити фізособам-підприємцям на третій групі надавати послуги, а залишити для цієї групи тільки виробництво і торгівлю.

Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє БІЗНЕС.

З іншого боку, Гетманцев пропонує підвищити ФОПам ліміт річного доходу. "Якщо говорити про третю групу, я не розумію, у чому проблема підняти поріг [ліміт доходу для третьої групи платників єдиного податку]. Якщо люди платять 5% від податкового навантаження, бізнес на загальній системі платить менше 5%, платить 2−3% від обороту. Зрозуміло, що є нюанс з ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі, щоб це не можна було використовувати при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому", — зазначив він.

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Пізніше у Facebook голова профільного комітету уточнив, що "ФОПи, як і раніше, матимуть право, надавати послуги і ніхто у них права не забирає".

За його словами, йдеться саме про те, як збільшити ліміт для третьої групи платників, однак проблема в тому, що ця група ФОП використовується великим бізнесом для уникання сплати ПДФО та ЄСВ. "Тому, доречно розглядати варіант підвищення ліміту з одночасним розглядом запобіжників, які не дозволять великому бізнесу надалі уникати сплати податків. Яких запобіжників? Відповіді на це питання поки немає. Давайте обговорювати разом — так само як ми разом із бізнесом та громадськістю розглядаємо всі інші законопроекти", — написав Гетманцев.

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