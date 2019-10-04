Гетманцев пропонує заборонити ФОПам третьої групи надавати послуги

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує заборонити фізособам-підприємцям на третій групі надавати послуги, а залишити для цієї групи тільки виробництво і торгівлю.
Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє БІЗНЕС.
З іншого боку, Гетманцев пропонує підвищити ФОПам ліміт річного доходу. "Якщо говорити про третю групу, я не розумію, у чому проблема підняти поріг [ліміт доходу для третьої групи платників єдиного податку]. Якщо люди платять 5% від податкового навантаження, бізнес на загальній системі платить менше 5%, платить 2−3% від обороту. Зрозуміло, що є нюанс з ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі, щоб це не можна було використовувати при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому", — зазначив він.
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Пізніше у Facebook голова профільного комітету уточнив, що "ФОПи, як і раніше, матимуть право, надавати послуги і ніхто у них права не забирає".
За його словами, йдеться саме про те, як збільшити ліміт для третьої групи платників, однак проблема в тому, що ця група ФОП використовується великим бізнесом для уникання сплати ПДФО та ЄСВ. "Тому, доречно розглядати варіант підвищення ліміту з одночасним розглядом запобіжників, які не дозволять великому бізнесу надалі уникати сплати податків. Яких запобіжників? Відповіді на це питання поки немає. Давайте обговорювати разом — так само як ми разом із бізнесом та громадськістю розглядаємо всі інші законопроекти", — написав Гетманцев.
Нагадаємо:
- 1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак він пригрозив великому та середньому бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів, щоб платити менше податків.
- 3 жовтня Верховна Рада розблокувала підписання двох законопроєктів №1053-1 та №1073, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.