У вересні середня вартість житла в новобудовах Києва зросла майже на 4%

За вересень середня вартість житла в новобудовах Києва зросла на 3,9% і становить 24,0 тис. грн/ кв м. Проте, якщо порівнювати із вереснем 2018 року, то квартири здорожчали лише на 0,42%.

Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак, інформує БІЗНЕС.

За її словами, на цінове зростання вплинула собівартість будівництва, яка від початку року в середньому зросла на 7-8%. Також на ціну вплинула зміна уваги покупців з доступного масового житла, яке будували лідери ринку, на проєкти значно кращої якості від "молодих" компаній, в яких ціна за квадратний метр на 5-10% вища.

Берещак звернула увагу на те, що за підсумками вересня мінімальна ціна на квартири лишилася без змін і становить 16,3 тис. грн/ кв. м. Вона також зазначила, що 9 місяців поточного року стали лакмусовим папірцем для ринку нерухомості.

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"Не всі компанії витримують політичні гойдалки. Вочевидь поняття "системна компанія" не означає стабільність на віки. Наразі саме "молоді" девелопери мають більше шансів втриматися на плаву. Зазвичай такі компанії в партнерстві з іншими ведуть свої проєкти від початку до кінця, не розпорошуючи увагу на 30+ ЖК. Окрім цього, такі компанії уважно слідкують за останніми трендами, дослухаються до побажань покупця, а також створюють нові формати", – зазначає Берещак.

Що ж стосується трендів, то сьогодні на ринку триває битва форматів, які визначатимуть комфортне середовище існування, екосистему житла.

За даними експерта, з 55 нових проєктів, що з’явилися на ринку впродовж 2019 року, понад 30% – в сегменті багатофункціональних житлових комплексів. Наприклад, ЖК Intergal City, ЖК Rusaniv Residence, ЖК UNIT.Home. У таких житлових комплексів разом із квартирами активно розвивають комерційну, офісну та соціально-побутову складову, що робить таке житло привабливим для покупця.

Фахівці порталу 3m2 проаналізували 291 житловий комплекс, серед яких 222 з терміном введення в експлуатацію у 2019-21 роках.

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