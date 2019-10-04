ОПЗ відновив поставки продукції на міжнародні ринки

Продукція Одеського припортового заводу повернулася на міжнародні ринки і тепер надходить в Грецію, Туреччину, Марокко, Сенегал, Індію та Кот-д'Івуар.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії "АгроГазТрейдинг".

"Для нас було важливо не тільки відновити роботу флагмана хімічної промисловості України, а й показати, що умови договору дозволять заводу ефективно працювати, відновлюючи свої позиції після простою", — зазначив гендиректор АГТ Олександр Горбуненко.

За його словами, інженерно-технічний персонал ОПЗ здійснив запуск виробничих агрегатів без будь-яких негативних наслідків або збитків.

Зазначається, що за два місяці роботи в рамках договору з АГТ на переробку давальницької сировини завод виготовив 135,6 тис. тонн хімічної продукції, поставив на зовнішній та внутрішній ринки 9,4 тис. тонн аміаку і 88,7 тис. тонн карбаміду.

Наразі АГТ відвантажує продукцію споживачам з України та ще 6 держав — Греції, Туреччини, Марокко, Сенегалу, Індії та Кот-д'Івуару. "Повернення продукції ОПЗ на міжнародні ринки відновлює довіру до підприємства, що сприятливо впливає на розвиток інвестиційного потенціалу країни й загальноекономічної кон'юнктури ринку", — зазначили в ОПЗ.

Читайте також: "Одеський припортовий завод" офіційно оголосив про відновлення роботи

Договір з АТГ також передбачає виплату заборгованості заводу перед НАК "Нафтогаз". Компанія додала до вартості переробки 1 і 1,5 долара за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно. Новий контракт дозволив за перший місяць роботи ОПЗ погасити заборгованість на 2,3 млн грн.

"Співробітники, які були вимушені шукати роботу через простій підприємства, повертаються на завод. Співпраця показала відмінні результати", — сказав партнер АГТ Володимир Колот.

Нагадаємо: