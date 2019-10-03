Суд заборонив АМКУ штрафувати тютюновиробників і "Тедіс"

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету України (АМКУ) накладати штраф на тютюнових виробників і дистриб’ютора "Тедіс Україна".
Про це повідомила колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Зазначене було зроблено через прийняття судом ухвали про забезпечення позову, якою АМКУ фактично заборонено приймати будь-яке рішення по цій справі до того, як суд розгляне позов "Тедісу" до Комітету з приводу процесуальних, на думку позивача, порушень АМКУ", — пояснила Загребельська.
За її даними, Комітет оголосив перерву до 10 жовтня для вивчення справи.
Загребельська зазначає, що "подібна ганебна практика" вже мала місце бути у справі проти "Укрнафти", коли одні з відповідачів також домоглись отримання такої ухвали.
"Це не є нормою для розвиненої правової держави, адже подібне блокування розслідування за рахунок просто подання позову, перетворює конкурентне відомство на дефектний орган, не здатний захистити конкуренцію та припиняти антимонопольні зловживання", — написала екс-держуповноважена АМКУ.
Вона припускає, що Комітет може не мати можливості винести рішення у цій справі місяці або роки, поки суд не винесе свій вердикт.
Нагадаємо:
- На початку вересня Податкова служба України заявила про намір перевірити усіх виробників тютюнових виробів в Україні. Особливу увагу планувалось приділити фабрикам у Львові та Жовтих Водах (Дніпропетровщина).
- 25 вересня Агія Загребельська повідомила, що АМКУ може покарати найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс", а також зобов’язати їх реалізовувати сигарети іншим дистриб‘юторам. За її даними, штраф може скласти понад 10 млрд грн.