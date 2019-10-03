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04
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Суд заборонив АМКУ штрафувати тютюновиробників і "Тедіс"

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Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету України (АМКУ) накладати штраф на тютюнових виробників і дистриб’ютора "Тедіс Україна".

Про це повідомила колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Зазначене було зроблено через прийняття судом ухвали про забезпечення позову, якою АМКУ фактично заборонено приймати будь-яке рішення по цій справі до того, як суд розгляне позов "Тедісу" до Комітету з приводу процесуальних, на думку позивача, порушень АМКУ", — пояснила Загребельська.

За її даними, Комітет оголосив перерву до 10 жовтня для вивчення справи.

Загребельська зазначає, що "подібна ганебна практика" вже мала місце бути у справі проти "Укрнафти", коли одні з відповідачів також домоглись отримання такої ухвали. 

"Це не є нормою для розвиненої правової держави, адже подібне блокування розслідування за рахунок просто подання позову, перетворює конкурентне відомство на дефектний орган, не здатний захистити конкуренцію та припиняти антимонопольні зловживання", — написала екс-держуповноважена АМКУ.

Вона припускає, що Комітет може не мати можливості винести рішення у цій справі місяці або роки, поки суд не винесе свій вердикт.

Нагадаємо: 

штраф АМКУ тютюновиробники