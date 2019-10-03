Рада ухвалила антирейдерський закон

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №1056-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який направлений на боротьбу з рейдерством.

За відповідний закон проголосували 284 народних депутати, повідомляє БІЗНЕС.

Представляючи законопроєкт, голова підкомітету Комітету з питань правової політики Ігор Фріс нагадав, що основна його мета – унеможливити рейдерські захоплення майна і спростити захист свого майна підприємцями.

Документ передбачає внесення змін до низки інших законів України, які давали правові підстави відчужувати чуже майно.

Основні положення документу передбачають:

- припинення діяльності акредитованих суб'єктів;

- запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;

- впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав;

- підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Згідно з документом, також планується збільшити штрафи за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. За такі порушення посадових осіб каратимуть штрафними санкціями від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше від 200 до 400).

Також передбачається збільшенння штрафів за порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вони складатимуть від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше від 200 до 400).

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