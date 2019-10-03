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Нардепи дозволили здавати в оренду держмайно на онлайн-аукціонах

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна"

"За" проголосували 263 народних депутати, повідомляє БІЗНЕС.

Ініціатор законопроєкту Олексій Мовчан зазначив, що документ спрощує і впорядковує оренду державного та комунального майна. 

Прийняття закону, згідно із пояснювальною запискою, дасть змогу оптимізувати законодавство з питань оренди державного і комунального майна, удосконалити механізми та процедури передачі його в оренду, підвищити економічну ефективність проведення аукціону права оренди та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.

За словами першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павла Кухти, закон 1055-1 нарешті дозволить створити чесну конкуренцію та повністю відкрити ринок.

"Знайома, мабуть багатьом мешканцям міст історія: никому не відомо, хто та за які гроші, які “свати” та “куми” орендують помешкання посеред міста за одну гривню, кому здається багатоповерховий комплекс заводу. Все це зараз відходить в минуле", – написав він у Facebook.

Відтепер  усі орендні договори:
- мають бути заключені після прозорого аукціону з тим, хто запропонував високу ціну,
- хід торгів, протоколи будуть загальнодоступні,
- заключені договори та зміни до них будуть оприлюднені.

"Тобто, весь процес буде під контролем громад",  – наголосив Кухта.

Також він додав, що нарешті буде створено єдину базу даних щодо державного та комунального майна, яке здається в оренду. До 1 жовтня 2020 року всі діючі договори оренди, навіть ті, які були заключені за старим законом, будуть викладені електронн систему Прозорро.Продажі у вільний доступ. "Виводимо ще один ринок з тіні та починаємо ефективно розпоряджатися державним та комунальним майном", – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо:

 

Верховна Рада держмайно оренда