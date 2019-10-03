Компанія Хмельницького запустила на Одещині ще одну сонячну електростанцію

Компанія UDP Renewables, що входить до складу інвестиційної групи UFuture, ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Порт-Солар" в Ізмаїлі (Одеська область) із піковою потужністю 8,6 МВт.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Сонячна електростанція займає площу 16 га. На ній встановлено понад 25 700 сонячних панелей виробництва Jinko Solar – найбільшого світового виробника сонячних панелей. "Така кількість модулів дає можливість генерувати близько 11 830 МВт∙год електроенергії на рік, цього достатньо для забезпечення потреб щонайменше 3,2 тис. домогосподарств", – зазначили в компанії. Також експлуатація СЕС дозволить скоротити викиди діоксиду вуглецю на 13,5 тис. тонн на рік.

У будівництві станції було використано обладнання українського виробництва вартістю понад 44,5 млн грн. Загальна сума сплачених податків – близько 3,26 млн грн. На станції створено 135 робочих місць.

"За останні роки галузь сонячної енергетики в Україні трансформувалась у потужний напрямок, який зростає дуже стрімко. Частка ВДЕ у загальному виробництві електроенергії впевнено перевищила 3%. Ми – прихильники чіткої кінцевої мети – 100% відновлюваної енергетики в енергобалансі країни. Реалізація проєкту СЕС "Порт-Солар" – це черговий крок нашої стратегії, для якого ми залучили досвідченого міжнародного інвестора – компанію E-Group – і найкращих фахівців у галузі", – зазначив керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

У свою чергу, засновник UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100 Василь Хмельницький наголосив, що мета компанії – забезпечити понад 300 МВт до 2022 року. "Наразі ми йдемо за планом, поступово реалізуючи проєкти в регіонах із найвищою сонячною активністю – Одеській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях", – сказав Хмельницький.

Нагадаємо:

На початку червня 2019 року компанія UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши 30,6 млн євро інвестицій.

У липні UDP Renewables запустила нову сонячну електростанцію "Скіфія-Солар-2" у Мелітополі (Запорізька область) потужністю 33 МВт.

Довідка:

UDP Renewables – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики. Диверсифікуючи ресурси та розміщення своїх об’єктів, UDP Renewables планує вже до 2022 року стати одним із найбільших виробників чистої енергії в Україні з загальною потужністю електростанцій понад 300 МВт. Стратегічним інвестором UDP Renewables є холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького UFuture, яка об’єднує його бізнесові та соціальні проєкти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється у $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад $1 млрд.

E-Group є частиною інвестиційного підфонду INDUSTRY, який інвестує в енергетику. Компанія входить до портфеля фонду кваліфікованих інвесторiв ZMJ SICAV.