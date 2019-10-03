Україна у списку країн, які найбільше інвестують в "зелену" енергетику

Потужності відновлюваної енергетики в Україні за третій квартал 2019 року збільшились на 956 МВт, з яких 97,8% складають потужності вітрової та сонячної енергетики.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Українську асоціацію відновлювальної енергетики.



Нові потужності за видами генерації: сонячні електростанції — 779,6 МВт, вітроелектростанції – 155,2 МВт, біомаса – 16 МВт, біогаз – 4,1 МВт, малі ГЕС – 0,6 МВт.

Крім того, в Асоціації повідомили, що Україна входить до списку країн, які найбільше інвестували у відновлювану енергетику в минулому році. "29 країн інвестували більше $1 млрд у відновлювану енергетику, серед яких Іспанія, В’єтнам, Південна Африка та Україна, де інвестиції зросли більше, ніж у 5 разів у 2018 році", — зазначили в Асоціації.

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Найбільшим інвестором в сектор у минулому році залишався Китай, Індія залучила близько $11 млрд. Загалом потужності відновлюваної енергетики в світі збільшились в чотири рази з 414 ГВТ в 2009 році до 1650 ГВт в 2019-му.

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