Україна у списку країн, які найбільше інвестують в "зелену" енергетику

Потужності відновлюваної енергетики в Україні за третій квартал 2019 року збільшились на 956 МВт, з яких 97,8% складають потужності вітрової та сонячної енергетики.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Українську асоціацію відновлювальної енергетики.
Нові потужності за видами генерації: сонячні електростанції — 779,6 МВт, вітроелектростанції – 155,2 МВт, біомаса – 16 МВт, біогаз – 4,1 МВт, малі ГЕС – 0,6 МВт.
Крім того, в Асоціації повідомили, що Україна входить до списку країн, які найбільше інвестували у відновлювану енергетику в минулому році. "29 країн інвестували більше $1 млрд у відновлювану енергетику, серед яких Іспанія, В’єтнам, Південна Африка та Україна, де інвестиції зросли більше, ніж у 5 разів у 2018 році", — зазначили в Асоціації.
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Найбільшим інвестором в сектор у минулому році залишався Китай, Індія залучила близько $11 млрд. Загалом потужності відновлюваної енергетики в світі збільшились в чотири рази з 414 ГВТ в 2009 році до 1650 ГВт в 2019-му.
Нагадаємо:
- За даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
- Загальна потужність електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах в Україні наразі складає 3,63 гігавата, з яких 2,6 — сонячні електростанції.