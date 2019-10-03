Рада заборонила іноземцям володіти провайдером цифрового ефірного ТБ

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону, який забороняє іноземцям бути кінцевими бенефіціарними власниками цифрового ефірного провайдера із загальнонаціональним покриттям.

За законопроєкт №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям", проголосували 248 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Цим законопроєктом на всіх провайдерів програмної послуги поширюється заборона засновувати та брати участь у провайдерах програмної послуги, а саме:

- органам державної влади та органам місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати провайдерів;

фізичним і юридичним особам, які є резидентами держави-агресора або держави-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або - - фізичним особам на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера і кінцевим вигодоодержувачам.

Для цифрового ефірного провайдера із загальнонаціональним покриттям (ТОВ "Зеонбуд") документ встановлює додаткові вимоги. "Кінцевим бенефіціарним власником (кінцевими бенефіціарними власниками) цифрового ефірного провайдера може бути виключно громадянин України (громадяни України);

на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами цифрового ефірного провайдера забороняється брати участь юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, а також особам без громадянства", – йдеться в законопроєкті.

У разі недотримання цих вимог Нацрада відмовлятиме провайдеру у видачі та продовженні ліцензії. Чинна ліцензія цифрового провайдера може бути анульована в судовому порядку за поданням Нацради, якщо регулятор виявить недотримання нових вимог закону під час дії ліцензії.

Законопроєкт також передбачає зміни до закону "Про телекомунікації", а саме – запровадити аналогічні вимоги до структури власності операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям.

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