Парламент дозволив передачу держмайна у концесію

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про концесію.

За відповідний проєкт закону №1046 в цілому проголосували 257 народних депутатів, повідомляє БІЗНЕС.

Автор документу Роксолана Підласа повідомила, що він унормовує питання концесії, які зараз регулюються чотирма різними законами, що протирічать один одному.

"Пропонується надання негрошової держаної підтримки інвесторам, передбачається конкурсний відбір концесіонера, що дозволить покращити їхню якість", — пояснила вона.

У пояснювальній записці зазначається, що Україна має значний потенціал щодо співробітництва і взаємного інвестування у різні галузі та розвитку інфраструктури. "Механізм концесії дозволяє державі покласти на приватний сектор інвестиційні, соціальні, екологічні та інші зобов’язання на весь період концесії, при цьому зберігаючи у державній власності, як існуюче так і новозбудоване майно. Більше того, державний бюджет отримуватиме частку доходів від діяльності приватного інвестора у вигляді концесійних платежів", — пояснюють автори законопроєкту.

Наголошується, що застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації та підвищення ефективності використання інфраструктурних об’єктів, таких як морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти, а також інші об’єкти державної власності.

"Більше того, прийняття законопроєкту стане потужним сигналом України міжнародній спільноті щодо наміру України впроваджувати прогресивні та ефективні методи управління крупними стратегічними об’єктами державної власності, та відкритість до приватних інвестицій", — зазначається в документі.

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