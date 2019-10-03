НБУ відсудив у Жеваго 1,5 млрд грн

Шевченківський районний суд Києва вирішив стягнути 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на користь Національного банку України (НБУ).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Рішення мотивоване тим, що Костянтин Жеваго продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки про погашення кредитів рефінансування банку. Враховуючи це, у грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку", — зазначили у НБУ.

Водночас суд відмовив Жеваго у зустрічному позові про визнання недійсним договору поруки, який було укладено з Нацбанком.

Судовий процес тривав майже 3,5 роки, однак 1 жовтня Шевченківський райуд Києва задовольнив позов регулятора. "Після того, як рішення суду набере законної сили, Національний банк вживатиме всіх можливих правових заходів для стягнення коштів. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ становить 6,75 млрд грн", — додали в Нацбанку.

Нагадаємо:

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Також у рамках розслідування двох кримінальних провадженнях було повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.

27 вересня ДБР заочно вручило Костянтину Жеваго підозру в справі банку "Фінанси та Кредит".

Довідка: Національний банк України 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій.

Нагадаємо, 27 вересня Жеваго заочно вручили підозру в справі банку "Фінанси та Кредит".