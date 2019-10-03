Нацбанк продав $200 млн для стабілізації гривні

Національний банк України (НБУ) цього тижня відновив проведення інтервенцій з продажу валюти після майже двомісячної перерви і продав $200 млн для згладжування тимчасових коливань курсу гривні.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

У Нацбанку зазначають, що посилення коливань на початку жовтня викликане зниженням пропозиції валюти при одночасному зростанні попиту під впливом психологічних факторів. "При режимі гнучкого курсоутворення коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці і в світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги і відбувається зворотний тренд", — кажуть в НБУ.

За даними регулятора, обсяг міжнародних резервів протягом останніх місяців коливається в межах $21-22 млрд і є достатнім для згладжування поточних коливань на валютному ринку. При цьому інтервенції, як і раніше, не фіксуватимуть курс на певному рівні, і він, як і раніше, визначатиметься попитом і пропозицією на валютному ринку.

Нацбанк також зазначає, що, незважаючи на сприятливу ситуацію на валютному ринку в цілому, в окремі періоди протягом року курс гривні знижувався. Зокрема, така ситуація спостерігалася в березні і наприкінці травня-початку червня, після чого починався зворотний тренд. "За необхідності Національний банк і надалі буде згладжувати надмірні коливання в бік знецінення і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо почнеться зворотний тренд", — повідомили в НБУ.

Додамо, що регулятор знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 грн за долар.

Нагадаємо: