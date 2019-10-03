Нацбанк продав $200 млн для стабілізації гривні

Національний банк України (НБУ) цього тижня відновив проведення інтервенцій з продажу валюти після майже двомісячної перерви і продав $200 млн для згладжування тимчасових коливань курсу гривні.
Про це повідомили у пресслужбі регулятора, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.
У Нацбанку зазначають, що посилення коливань на початку жовтня викликане зниженням пропозиції валюти при одночасному зростанні попиту під впливом психологічних факторів. "При режимі гнучкого курсоутворення коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці і в світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги і відбувається зворотний тренд", — кажуть в НБУ.
За даними регулятора, обсяг міжнародних резервів протягом останніх місяців коливається в межах $21-22 млрд і є достатнім для згладжування поточних коливань на валютному ринку. При цьому інтервенції, як і раніше, не фіксуватимуть курс на певному рівні, і він, як і раніше, визначатиметься попитом і пропозицією на валютному ринку.
Нацбанк також зазначає, що, незважаючи на сприятливу ситуацію на валютному ринку в цілому, в окремі періоди протягом року курс гривні знижувався. Зокрема, така ситуація спостерігалася в березні і наприкінці травня-початку червня, після чого починався зворотний тренд. "За необхідності Національний банк і надалі буде згладжувати надмірні коливання в бік знецінення і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо почнеться зворотний тренд", — повідомили в НБУ.
Додамо, що регулятор знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 грн за долар.
Нагадаємо:
- Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
- Згідно з прогнозом Мінфіну, в 2020 році обмінний курс гривні до долара США в Україні складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн/$1.
- В інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться до 26,5 грн за долар.