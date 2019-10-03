"Інвестиції разблоковані": Що змінить закон про приватизацію

Верховна Рада України 2 жовтня скасувала закон з переліком об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент розблокував процес великої приватизації державного майна.

За ухвалення законопроєкту №1054-1 про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", проголосували 250 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт сприятиме активізації інвестиційної діяльності в ринковому середовищі, забезпечить рівність прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави щодо розпорядження об’єктами державної власності, що сприятиме оптимізації системи управління державним майном.

"Зняття штучних заборон щодо приватизації державного майна позитивно вплине на економічний розвиток регіонів", — йдеться в документі.

Як повідомила автор законопроєкту Роксолана Підласа, це сучасний підхід до управління державним майном. "Ми реалістично дивимось на речі: держава – не ефективний власник і ніколи ним не буде. Уряд повинен займатися підвищенням соціальних стандартів та розвитком економіки, а не бізнесом", — написала вона у Facebook.

"Законопроєкт створює запобіжники, які не дозволять відправити у банкрутство державні підприємства, які всі ці роки штучно накачувались боргами. Ми запроваджуємо мораторій на стягнення майна за борги та порушення справ про банкрутство на три роки", — додала Підласа.

Кабмін повинен протягом трьох місяців з дати набрання чинності закону розробити і подати на розгляд парламенту перелік підприємств, де держава не може продати контрольний пакет акцій.

БІЗНЕС вирішив з'ясувати, як представники влади та експерти ставляться до можливості приватизації державних об'єктів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій:

"З переліку об’єктів виключили "Укрпошту" та "Укрзалізницу". Це не означає, що їх продадуть з молотка, але це переконливий сигнал, що державний бюджет зможе поповнитись грошима, а інвестори матимуть змогу модернізувати підприємства", — повідомив міністр у Facebook.

При цьому Криклій запевнив, що стратегічні об’єкти залишаться з часткою держави не менше 50%+1 акція, але зможуть активно працювати над пошуком стратегічних інвесторів. "Хто знає, може це буде один з найбільших e-commerce гігантів або міжнародних фінансових організацій", — підсумував він.

Перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта:

"По-перше, корпоратизовані держпідприємства, такі як "Укрпошта", "Укрзалізниця" або "Нафтогаз" позбудуться баласту і почнуть заробляти, а на витрачати на його утримання. По-друге, продаж непрофільних активів компаній і міністерств поповнить держбюджет, а не чиїсь кишені. Годі й говорити про залучення приватних інвесторів, які зможуть модернізувати підприємства і створити на них високооплачувані робочі місця", — переконаний заступник міністра.

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський:

"Чесно кажучи, я не дуже вірив, що зможу доопрацювати до цього дня, хоча залучення стратегічного інвестора в "Укрпошту" було одним з пунктів моєї програми... І завдяки 250 голосам у Верховній Раді України за закон 1054-1 це стало можливим! І не тільки це, а й залучення кредитів і продаж не потрібних нам об'єктів типу баз відпочинку і угруповань в центрі міст профільним інвесторам. І нехай Алібаба, як інвестор "Укрпошти" або IPO "Укрпошти" поки викликає скептичні посмішки, нам не звикати", — написав глава "Укрпошти" у Facebook.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов:

"Інвестиції разблоковані. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон 1054-1 який дозволяє приватизацію всіх підприємств крім стратегічних. Скоро ми закінчимо погоджувати список з 800 підприємств для передачі на приватизацію. Звичайно, ті підприємства з цього списку які важливі для держави будуть залишені у власності. А все інше буде передано на приватизацію задля залучення інвестицій та економічного зростання", — повідомив міністр.

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