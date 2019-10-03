Corteva Agriscience и Pro Farm Technologies підписали комерційну угоду

Corteva Agriscience та Pro Farm Technologies Ltd, фінська сільськогосподарська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці біопрепаратів нового покоління, оголосили про початок стратегічної довгострокової ексклюзивної співпраці в Європі. Разом компанії будуть розробляти і комерціалізувати серію біологічних продуктів для обробки насіння на основі запатентованої технологічної платформи Pro Farm. Нове співробітництво надасть європейським виробникам найкращі інструменти для стимулювання розвитку та покращення здоров'я рослин, що дозволить отримувати вищі врожаї та якіснішу продукцію.

«Одним із ключових завдань Corteva Agriscience є забезпечення фермерів комплексними пропозиціями для збільшення врожайності та вирішення різних проблем. Саме тому ми раді початку співробітництва з Pro Farm Technologies, що дозволить задовольнити потреби європейських виробників, покращуючи загальний стан здоров'я рослин та приймаючи до уваги очікування кінцевих споживачів, - сказав Андре Негрейрос, керівник напрямку обробки насіння Corteva Agriscience в Європі. - Нове партнерство демонструє підхід Corteva Agriscience до відкритих інновацій та розвитку співпраці з компаніями по всьому світу для впровадження нових технологій, що підвищують продуктивність праці сільгоспвиробників та екологічну стійкість. Таким чином ми піклуємося про теперішні та майбутні покоління».

Дослідження Pro Farm в галузі природних біополімерів привели до розробки нової біологічної платформи на основі речовин рослинного походження та власних запатентованими розробок, які дозволяють досягнути високої концентрації та біодоступності препаратів. Отримані рослинні стимулятори сприяють більш ранньому укоріненню рослин, більш високим показникам проростання і загальному покращенню стану їх здоров'я.

Corteva планує випустити перші продукти на основі біологічної платформи Pro Farm для кукурудзи, соняшнику та ріпаку в Європі до сезону 2020/21 з цільовим охопленням понад 10 мільйонів гектарів.

«Співпраця дає Pro Farm відмінну можливість в поширенні своїх біологічних рішень серед широкого кола фермерів, щоб допомогти їм задовольнити зростаючий попит в складних природних умовах. Ця угода дозволяє застосовувати наші надійні біологічні рішення на площах в мільйони гектарів, підтримуючи весь ланцюг постачання постачання продуктів харчування, починаючи з виробника, - сказав Матті Тіайнен, генеральний директор Pro Farm Technologies. - Використовуючи ресурси Corteva і біологічну технологію Pro Farm, ми зможемо допомогти фермерам з Європи, Ближнього Сходу та Африки отримати урожай, який обчислюватиметься в мільярдах кілограмів уже до 2021 року. Для нас це прекрасна можливість справити значущий вплив на повсякденне життя виробників. Ми також дуже вражені тим, як працює команда Corteva, її постійною взаємодією з фермерами, що дозволяє вивести на ринок найкращі з можливих інструментів. Подібний підхід також допоможе Pro Farm в розробці продуктового портфоліо, оскільки ми плануємо випустити кілька біопродуктів в рамках довгострокової угоди з Corteva».