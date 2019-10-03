Рада розблокувала підписання законів про "кешбек" та "е-чек"

Верховна Рада розблокувала підписання двох законопроєктів №1053-1 та №1073 , якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.

Відповідне рішення народні обранці ухвалили сьогодні, 3 жовтня, інформує БІЗНЕС.

Так, Рада відхилила проєкт постанови №1073-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг". За нього проголосували 108 нардепів.

Також було відхилено проєкт постанови №1053-1-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". За нього проголосували лише 102 депутати.

Читайте також: Експерти пояснили, чого варто очікувати бізнесу від впровадження програмних РРО

Таким чином, спікер парламенту Дмитро Разумков може схвалити відповідні проєкти законів і передати їх на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Блокували підписання документів представники фракції "Європейська солідарність" на чолі із Ніною Южаніною

Нагадаємо: