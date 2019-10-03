Рада розблокувала підписання законів про "кешбек" та "е-чек"

Верховна Рада розблокувала підписання двох законопроєктів №1053-1 та №1073, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.
Відповідне рішення народні обранці ухвалили сьогодні, 3 жовтня, інформує БІЗНЕС.
Так, Рада відхилила проєкт постанови №1073-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг". За нього проголосували 108 нардепів.
Також було відхилено проєкт постанови №1053-1-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". За нього проголосували лише 102 депутати.
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Таким чином, спікер парламенту Дмитро Разумков може схвалити відповідні проєкти законів і передати їх на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Блокували підписання документів представники фракції "Європейська солідарність" на чолі із Ніною Южаніною
Нагадаємо:
- Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
- 20 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг". Документом передбачається впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 грн і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.
- 20 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
- 23 вересня у Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.