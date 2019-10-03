Уряд погодив запуск системи, яка знизить корупцію на митниці

Про це глава Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише БІЗНЕС.

Він пояснив, що наразі існує практика, коли окремо на національному і окремо на регіональному рівні різні правоохоронні структури — СБУ, Нацполіція, прокуратура та інші правоохоронні органи надсилають митникам повідомлення про можливі ризики.

"Інколи це "без нас не випускайте вантаж". Інколи "в вантажі є ризик порушення, який — не знаємо". Інколи "перевіряти всі машини, на яких їздять Іванови". За багато років накопичилось 80 000 таких електронних "стопів" (і ще є трохи в паперовому вигляді), навіть не зрозуміло, чи працюють ще люди, які їх колись ставили", — наголосив він.

За словами Нефьодова, при такій схемі наявні шалені корупційні ризики, до того ж неможливо виміряти ефективність.

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Він зазначив, що централізований і електронний обмін інформацією дозволить знизити корупцію на митниці. "На основі iDoc розроблена система, через яку тільки через центральні апарати відповідних держорганів будуть надсилатись повідомлення встановленого зразка. Немає обгрунтувань "стопу" — вибачте. На контроль суб‘єкта можуть ставити лише на 3 місяці — це не може бути позасудовим методом покарань чи затримок зовнішньоекономічної діяльності. Буде повний реєстр і обрахунок ефективності цих повідомлень —- і ніякої самодіяльності", — пояснив глава ДМС.

Для початку система буде працювати напівавтоматично, аби пересвідчитись, що всі працюють коректно, потім буде переведена в режим виключно пакетів, підписаних ЕЦП/КЕП.

У свою чергу, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що це IT-рішення обійшлося державі в 1 грн. Систему планують запустити протягом тижня.

"Рішення ми запустили на базі iGov/iDoc. Нагадаю, iGov — це волонтерський проєкт, з яким ми колись стукали в усі урядові двері. Тепер же держава взяла за 1 грн собі на баланс iDoc (документообіг, створений на базі iGov) і може запускати подібні проєкти за декілька тижнів і безкоштовно", — написав він у Telegram

Нагадаємо, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів завершити процес реформування нової митної служби до кінця поточного року.