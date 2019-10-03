Під Радою протестують проти продажу землі іноземцям (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 3 жовтня, під будівлею Верховної Ради України відбувається багатотисячна акція протесту проти продажу землі іноземцям.

Як повідомляє БІЗНЕС, організатором мітингу виступила "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР).

Учасники акції протестують проти законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", оскільки він не відповідає інтересам українців та несе пряму загрозу національній безпеці України.

Мітингувальники вимагають відкликати цей законопроєкт та відправити на доопрацювання із залученням представників агросектору та громадськості.

"Українці сьогодні зібралися на площі Конституції, щоб сказати #НіПродажуЗемліІноземцям. І це не прихильники політичних партій. Це свідомі українці, які не хочуть бачити іноземців господарями на рідній землі!", — заявили у ВАР.

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