Під Радою протестують проти продажу землі іноземцям (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 3 жовтня, під будівлею Верховної Ради України відбувається багатотисячна акція протесту проти продажу землі іноземцям.
Як повідомляє БІЗНЕС, організатором мітингу виступила "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР).
Учасники акції протестують проти законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", оскільки він не відповідає інтересам українців та несе пряму загрозу національній безпеці України.
Мітингувальники вимагають відкликати цей законопроєкт та відправити на доопрацювання із залученням представників агросектору та громадськості.
"Українці сьогодні зібралися на площі Конституції, щоб сказати #НіПродажуЗемліІноземцям. І це не прихильники політичних партій. Це свідомі українці, які не хочуть бачити іноземців господарями на рідній землі!", — заявили у ВАР.
Нагадаємо:
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
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20 вересня українські аграрії вийшли на головні траси у 15-ти регіонах країни, протестуючи проти наміру влади дозволити продаж землі іноземцям.