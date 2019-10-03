Герус пропонує запровадити спецмито на імпорт російської електроенергії

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував Кабінету міністрів впровадити спеціальне мито на імпорт електроенергії з Росії.
Про це він сказав під час засідання парламентського комітету, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, спецмито позитивно вплине на український бюджет.
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"До речі, я хочу запропонувати спецмито на імпорт електроенергії з РФ. Навіть якщо він відбуватиметься, то нехай від цього виграє український бюджет, українська держава. Це Кабмін може зробити. Кабмін має механізм упровадження спецмита, санкцій, є ліцензійні умови регулятора. Є багато механізмів, як це можна регулювати", — сказав Герус.
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