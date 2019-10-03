Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

По кому дзвенить намисто Штайнмаєра

Володимир Полевий

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

"Викривачі корупції": переваги та недоліки законодавчого…

Андрій Помазанов

Боротьба за інвестиції – це боротьба…

Володимир Полевий

Чому українцям варто вчитись за кордоном?…

Олександр Тарченко

Чому французькі фермери не поспішатимуть купувати…

Вінсент Лусуарн

Енергетична децентралізація – чи можлива вона…

Петро Багрій

03
Чт., жовт.
22 Нові матеріали

Герус пропонує запровадити спецмито на імпорт російської електроенергії

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував Кабінету міністрів впровадити спеціальне мито на імпорт електроенергії з Росії.

Про це він сказав під час засідання парламентського комітету, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, спецмито позитивно вплине на український бюджет.

Читайте також:

По оголених дротах

Світлу бути?

"До речі, я хочу запропонувати спецмито на імпорт електроенергії з РФ. Навіть якщо він відбуватиметься, то нехай від цього виграє український бюджет, українська держава. Це Кабмін може зробити. Кабмін має механізм упровадження спецмита, санкцій, є ліцензійні умови регулятора. Є багато механізмів, як це можна регулювати", — сказав Герус.

Нагадаємо:

 

Андрій Герус ринок електроенергії Росія спецмито