Герус пропонує запровадити спецмито на імпорт російської електроенергії

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував Кабінету міністрів впровадити спеціальне мито на імпорт електроенергії з Росії.

Про це він сказав під час засідання парламентського комітету, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, спецмито позитивно вплине на український бюджет.

Читайте також:

По оголених дротах

Світлу бути?

"До речі, я хочу запропонувати спецмито на імпорт електроенергії з РФ. Навіть якщо він відбуватиметься, то нехай від цього виграє український бюджет, українська держава. Це Кабмін може зробити. Кабмін має механізм упровадження спецмита, санкцій, є ліцензійні умови регулятора. Є багато механізмів, як це можна регулювати", — сказав Герус.

Нагадаємо: