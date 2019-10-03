Рада дозволила приватним компаніям вести космічну діяльність

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє приватним компаніям вести космічну діяльність в Україні, в тому числі запускати ракети в космос.

За відповідний документ №1071 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності" проголосували 308 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

"Законопроєкт спрямований на забезпечення розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, а також створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності", — йдеться в пояснювальній записці.

Так, закон передбачає:

- скасування обмежень для приватних компаній на випробування, виробництво та експлуатацію ракет-носіїв, зокрема з їх космічними запусками з будь-якою метою.

- скасовується обтяжливий дозвіл на ведення переговорів з іноземним бізнесом і запроваджується повідомлення. Раніше навіть для того, аби українському стартапу поспілкуватися зі своїм інвестором, потрібен був дозвіл космічного агентства. Дозвіл для випробування та запуску космічних ракет буде видаватися агентством протягом 90 днів.

- виключається обов’язок підприємців страхувати власні космічні об’єкти, адже питання страхування особистого майна повинно бути справою його власника. Залишиться тільки дійсно необхідне страхування – страхування відповідальності суб’єктів космічної діяльності.

- вводиться ліцензування космічної діяльності. Приватні компанії повинні будуть подавати центральному органу влади лише декларацію про ведення господарської діяльності в космічній сфері (наукові космічні дослідження, розроблення, виробництво, ремонт і технічне обслуговування космічних об’єктів).

"Державне космічне агентство України протягом п'яти робочих днів із дня надходження зазначеної декларації повинно її зареєструвати та розмістити на власному веб-сайті. Таким чином, інформація про суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності, а також видів їх господарської діяльності буде розміщена на офіційному веб-сайті зазначеного державного органу у вільному доступі", – зазначається в пояснювальній записці.

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Очікується, що реалізація законопроєкту дозволить створити конкурентні умови для розвитку космічної галузі в Україні та залучити інвестиції у цю галузь.

В Офісі ефективного регулювання наголошують, що цей документ є лише одним із кроків до відкритого космосу в Україні. "Компанії до зустрічі з ДКАУ мають пройти ще безліч процедур: дозвіл на використання повітряного простору, екологічну експертизу, сертифікації, експортний контроль. Проте 1071 усунув корупційні ризики у взаємодії з агентством", – повідомили в Офісі.

Зауважимо, що в Україні зараз діяльність, пов’язану з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, можуть здійснювати лише державні компанії.

Нагадаємо, законопроєкт №1071 у першому читанні Верховна Рада ухвалила 13 вересня.