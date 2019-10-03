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03
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Уряд ліквідував 10 регіональних митниць

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Кабінет міністрів України затвердив регіональну структуру Державної митної служби України (ДМС), скоротивши кількість митниць з 26 до 16.

Про це написав голова Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Він наголосив, що скорочення кількості митниць необхідно для економії адміністративних витрат, знищення корупції на місцях та логістичної оптимізації.

Крім того, Нефьодов наголосив, що оптимізація регіональної структури ДМС дозволить скоротити для істотної кількості митних постів відстань до центру. "Наприклад, зі Слов'янська зараз до керівництва — 248 кілометрів. Буде 129 кілометрів", — зазначив він.

У Держмитслужбі повідомили, що Київська митниця Держмитслужби об'єднає Житомирську, Київську, Київську міську та Черкаську митниці, Галицька митниця ДМС — Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську митниці, а замість Миколаївської та Херсонської митниць буде утворена Чорноморська митниця.

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Голова Митної служби також повідомив, що буде створено Координаційно-моніторингову митницю, де митники будуть виконувати функції нагляду, створювати центри компетенцій зі складних та ризикованих груп товарів, моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, а також переглядати інформацію з камер, ваг, сканерів. "Це проміжна структура, за якої ми відпрацюємо етапи шляху, який належить пройти в наступному році для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки - призначення в. о. керівників митниць, реєстрація юридичних осіб, початок перекладу людей в регіонах", — підсумував Нефьодов.

Нові територіальні органи Держмитслужби розпочнуть свою роботу після укомплектування мінімум 30% від штатного розпису.

Нагадаємо:

 

ДФС Максим Нефьодов митиця