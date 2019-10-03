Рада підтримала створення Бюро фінрозслідувань

Віжповідний документ підтримали 270 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Проєкт закону передбачає створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через Міністра фінансів.

"Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності", – йдеться в документі.

Бюро складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи. Гранична чисельність його працівників, а також умови та розміри оплати праці будуть встановлені Кабінетом міністрів.

Водночас документ не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінрозслідувань перейдуть повноваження щодо розслідування економічних злочинів. Перехід колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро буде відбуватися на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.

Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист працівників буде надаватись органами Національної поліції.

Автори документу очікують, що ухвалення законопроєкту дозволить зробити більш ефективною діяльність правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів тощо.

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