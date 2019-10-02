Україна розраховує передати перший порт у концесію до кінця року

До кінця поточного року Міністерство інфраструктури України та Адміністрація морських портів України (АМПУ) планує підписати перший договір на передачу у концесію морського торговельного порту.

Про це повідомив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс в ефірі "7 каналу", інформує БІЗНЕС.

Він повідомив, що 1 жовтня в Одесі відбулась презентація пілотних проєктів концесії держстивідорів у портах "Ольвія" та "Херсон".

За його словами, інтерес до участі в концесійних конкурсах виявили понад 46 компаній з 11 країн (Україна, Туреччина, Бельгія, Нідерланди, Сінгапур, Велика Британія, Данія, США, Катар, Грузія, Німеччина).

"Я думаю, що до кінця року держава в обличчі Міністерства інфраструктури і АМПУ підпише перший концесійний контракт", – сказав Вецкаганс.

За даними АМПУ, у рамках пілотних проєктів у розвиток двох портів планується залучити понад $65 млн інвестицій.

Зокрема, у порту "Херсон" ці кошти планують спрямувати на модернізацію, переобладнання та збільшення потужностей для перевалки. В "Ольвії" – на будівництво нового зернового терміналу та причалів. Це сприятиме збільшенню обсягів перевалки вантажів, надходжень до державного та місцевих бюджетів від роботи стивідорів. Також міста Миколаїв та Херсон отримають пайові внески від інвесторів на розвиток транспортної інфраструктури, яка пов’язана із діяльністю портів.

"Мій досвід роботи у портовій галузі Європи, а також детальний аналіз концесійних проектів, що зараз реалізуються у портах ЄС та світу, свідчать про великий потенціал концесії як механізму державно-приватного партнерства для розвитку портової галузі держави. Через договори концесії такі порти, як Антверпен (Нідерланди), Піреус (Греція), Констанца (Румунія), Бургас (Болгарія), Барселона (Іспанія), Самсун (Турція) змогли залучити великі світові компанії та шиппінгові лінії, а також істотно збільшити свої потужності та вантажообіг", – зазначив керівник АМПУ.

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