Європа переживає інвестиційну депресію, – дослідження

Активність залучення інвестицій в європейську економіку знизилася в 2018 році і досягла показника семирічної давності.

Про це свідчить дослідження EY Europe Attractiveness Survey 2019, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт "Репутаційна економіка".

За цей період міжнародний бізнес реалізував 6 356 проєктів, пов'язаних з прямими іноземними інвестиціями, що на 4% менше, ніж роком раніше.

Причина такої тенденції – сукупність економічних і політичних причин, джерела яких не завжди знаходяться в Європі. Серед причин зниження привабливості Європи для світового капіталу є Brexit, нестабільність в ЄС, зростання популізму і глобальна політична невизначеність.

Особливу роль відіграло 13% зниження прямих іноземних інвестицій в двох найбільших економіках Європи – Німеччини і Великої Британії. Призупинилося активне зростання припливу капіталу і у Франції. Разом з тим, 30% темпи зростання ПІІ продемонстрували Іспанія, Польща та Ірландія. Зміцнили свої позиції також Туреччина і Бельгія.

Тривалі переговори про вихід Британії з Євросоюзу не завадили їй другий рік поспіль залишатися країною з найбільш комфортними умовами для ведення ділової активності.

За даними видання Forbes, у першу десятку рейтингу також увійшли Швеція, Гонконг, Нідерланди, Нова Зеландія, Канада, Данія, Сінгапур, Австралія і Швейцарія. Сім з десяти лідерів дослідження – Швеція, Нідерланди, Нова Зеландія, Канада, Данія, Австралія і Швейцарія – визнані країнами з найвищою репутацією.

Кращі умови для ведення бізнесу серед держав Східної Європи створили Литва (27 місце), Естонія (28) і Чехія (29). Грузія зайняла 44 позицію, Росія – 55, Казахстан – 65, Україна – 77. У кінці списку Forbes виявилися Гвінея-Бісау, Республіка Конго і Центральноафриканська Республіка.

При складанні рейтингу враховували різні показники: ступінь захищеності прав власності, активність інновацій, систему оподаткування, розвиток технологій, рівень корупції, наявність політичних ризиків, рівень життя, якість робочої сили, ступінь особистої, торгової і фінансової свободи, рівень бюрократії і захищеність інвестицій.

До зовнішніх факторів, що вплинули на європейську інвестиційну привабливість, за даними EY, крім китайсько-американської торгової війни, можна віднести слабкий економічний розвиток США і наслідки податкової реформи 2017 року, яка передбачає зниження ставки федерального податку з 35% до 21%. Очікується, що це рішення підвищить інвестиційну привабливість США і призведе до репатріації близько $2 млрд із зарубіжних активів американських корпорацій. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, в перспективі такі зміни можуть торкнутися 50% ринку прямих зарубіжних інвестицій.

США залишаються головним закордонним інвестором Європи, акумулюючи 22% ПІІ континенту. Тому будь-які зміни в економіці стратегічного партнера незмінно впливають на розвиток європейського бізнесу.

Невисоких показників економічного зростання вдалося досягти і іншим провідним державам. 6,6% збільшення ВВП Китаю в 2018 році – мінімальний рівень за майже тридцять років. Економіка іншого азіатського тигра – Японії – виросла лише на 0,7%.

Незважаючи на це, вивчення понад 500 великих міжнародних бізнес-проектів продемонструвало збільшення привабливості Західної Європи як місця перспективного вкладення грошей. Найвищий показник регіону протягом останніх десяти років. 56% з опитаних компаній розглядають Західну Європу як один з трьох головних регіонів для організації діяльності.

Чималий прогрес продемонструвала і Східна Європа, ставши другим за інвестиційною привабливістю регіоном континенту. П'ять років тому вона розташовувалася на четвертому місці.

Найбільш привабливими мегаполісами для глобального капіталу залишаються Париж і Лондон. Але їхня популярність в бізнес-колах почала знижуватися. 30% міжнародних компаній назвали французьку столицю одним з трьох найпривабливіших місць для інвестицій (37% у 2017 році). 25% віддають перевагу Лондону (34% у 2017 році). Тільки 1% опитаних компаній виділили серед пріоритетних напрямків розміщення інвестицій Берлін (-9%).

Великий вплив на підтримку стабільних темпів розвитку надає прогрес технологічного сектора. Шостий рік поспіль європейський Діджитал-сектор залучає більше прямих іноземних інвестицій, ніж будь-яка інша галузь. У 2018 році кількість проектів галузі, підтриманих ПІІ, зросла на 5%.

Кількість проєктів, пов'язаних з маркетингом і продажами, які є найбільшим напрямом залучення ПІІ, знизилася на 11%. Менше уваги інвесторів стали залучати і виробничі проекти (-6% нових ініціатив в порівнянні з 2017 роком).

Число штаб-квартир, відкритих в країнах Європи, скоротилося і склало 285 нових представництв, що становить 23-річний мінімум.

Розмір прямих іноземних інвестицій в сектор надання ділових послуг, який займав другу позицію в Європі, знизився на 18%. Кількість галузевих проектів зменшилася у всіх трьох найбільших економіках – у Франції, Німеччині та Великій Британії.

Наростити обсяги залучених зовнішніх інвестицій змогли логістичні проєкти (+ 5%), реформування діяльності яких в Європі почалося два роки тому.

Найбільшого прогресу вдалося досягти сфері науково-дослідних проєктів, приплив іноземних інвестицій в яку збільшився на 16%. Такому успіху багато в чому сприяло збільшення на 45% кількості технологічних дослідних проєктів.

Увага інвесторів до традиційних промислових секторів Європи також збільшилася. Сукупна кількість проєктів, які отримали ПІІ, в транспортному секторі, галузях машинобудування та хімічної промисловості зросла на 4%.

Інвестиційна привабливість Європи знаходиться перед складними викликами. Тільки 27% опитаних інвесторів планують відкрити або розширити свою діяльність в Європі в 2019 році, що значно менше, ніж в минулому році (35%). Інвестиційні плани на континенті зараз відповідають семирічному мінімуму. Тільки 37% опитаних компаній очікують поліпшення привабливості Європи в найближчі три роки, що значно менше, ніж 50% оптимістів в минулому році.

Згідно з висновками дослідження EY Europe Attractiveness Survey 2019, ЄС повинен активно працювати над ключовими напрямками, щоб залишатися привабливим напрямком для інвестицій, а також мати можливість для збереження кваліфікованих фахівців і капіталу.

На думку 42% учасників проєкту, головним пріоритетом Європи має стати реформування управління економікою для досягнення стійкого економічного зростання. 32% опитаних вважають, що ЄС має зміцнити свою роль на міжнародній арені.