Рада остаточно погодила запуск інституту економічного оператора

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, що запроваджує інститут авторизованого економічного оператора (АЕО).

Відповідний документ №1048 підтримали 270 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Так, проєктом пропонується запровадити дієвий механізм інституту АЕО аналогічний тому, що функціонує у ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди та є одним із основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

Автори ініціативи зазначають, що реалізація документа позитивно вплине на ринок праці, оскільки він спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх і внутрішньому ринку, що у свою чергу, стане підґрунтям для створення нових робочих місць.

Законопроєкт забезпечує:

- надання істотних спрощень митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри;

- створення передумов для майбутнього визнання статусу авторизованих економічних операторів в Україні уповноваженими органами країн ЄС, участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів поставок товарів;

- підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринку.

Нагадаємо:

12 вересня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №1048.

2 жовтня представництво ЄС в Україні закликало український парламент ухвалити у другому читанні проєкт закону щодо запровадження програми авторизованих економічних операторів. Представництво нагадало, що запровадження зазначеної програми є одним із зобов’язань України за Угодою про асоціацію.

За даними Міністерства фінансів, відповідно до статті 84 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання поступово наближати національне митне законодавство до митного законодавства ЄС. Це передбачає, зокрема, і введення програми авторизованого економічного оператора (АЕО).

Довідка: Концепція АЕО була впроваджена Всесвітньою митною організацією в 2005 році. Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства (а це передбачає розширений перелік пільг і спрощень митних формальностей для підприємства). Концепція АЕО вже введена в 83 країнах світу, ще 19 країн знаходяться в активній стадії впровадження (всього 102 країни).

За даними ЄС, більше 80% всіх митних оформлень здійснюється підприємствами, які використовують інструменти програми АЕО.