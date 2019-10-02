Уряд відтермінував штрафи за "євробляхи"

Кабінет міністрів України відклав застосування штрафів до власників нерозмитнених авто на єврономерах до 1 січня 2020 року.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

Він пояснив, що штрафи відклали на період пошуку вирішення питання розмитнення автомобілів на єврономерах. "Ми вирішили, що поки не знайдемо адекватне рішення, як вийти з цієї ситуації, — ми даємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції, щоб не викликати зайвих конфліктів", — сказав очільник уряду.

Гончарук повідомив, що найближчим часом уряд внесе до Верховної Ради новий законопроєкт про відтермінування штрафів до кінця року.

"Це наше внутрішнє урядове рішення про те, яким чином ми організовуємо роботу органів поліції і яким чином ми організовуємо роботу системи фіксації правопорушень, якщо такі існують. Яким чином це буде узгоджуватися із законом, ми можемо окремо надати юридичне роз'яснення, що це закон не порушуватиме", — зазначив прем'єр.

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