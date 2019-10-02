Для іноземців хочуть ввести плату за проїзд українськими дорогами

Проїзд дорогами планується зробити платним для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив під час робочої наради в Миколаєві, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Укрінформ".

"Іноземні водії не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують акциз. Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить", – наголосив міністр.

Він висловив сподівання, що депутати підтримають дану ініціативу.

Криклій також додав, що з державного бюджету наступного року планується отримати додаткові кошти на дороги України."Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є", – запевнив міністр.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.