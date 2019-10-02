Експерти висловили свої застороги щодо законопроєкту про податкову амністію

Представники Економічної експертної платформи проаналізували законопроєкт №1232 про застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства і висловили кілька зауважень.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу платформи.

Експерти зауважили, що документ містить значну частину позитивних норм, але містить й певні невідповідності термінів реалізації, які суттєво ускладнять його реалізацію.

По-перше, на їхню думку, часу на підготовчу до податкової амністії та роз’яснювальну роботу уряду майже не надається [до 31 березня 2020 року].

"Стислі терміни реалізації мали "фатальні" наслідки для амністій ряду країн (Латвії, Італії, Нігерії). Так, лише випуск ОВДП майже займає півроку. Водночас будь-яка пролонгація процесу значно знижує його ефективність. Потрібно передбачити щонайменше рік на реалізацію амністії", – вважають експерти.

По-друге, вони зазначають, що спеціальні декларації будуть вимагати проведення оцінки вартості іноземних об’єктів декларування, зокрема надання запитів до компетентних органів іноземних держав та/або перекладу документів, необхідних для перевірки. "Тривалість процедур перевірки є значно більшою за 180 календарних днів, що надаються проєктом податковому органу. Так, тривалість перевірки з питань дотримання принципу "витягнутої руки" сягає до 18 місяців (пп. 39.5.2.8 ПКУ)", – кажуть вони.

По-третє, для підготовки до участі у спеціальному декларуванні фізичній особі потрібно зібрати всі документи щодо кожного об`єкту декларування. За необхідністю треба здійснити оцінку вартості активів станом на 1 січня 2020 та ще й зібрати кошти на сплату 5%-го податку, розмістивши їх залишок на рахунку в українському банку. За словами експертів, зробити це за 5-6 місяців досить проблемно.

По-четверте, проєкт зазначає, що об’єктами декларування для цілей податкової амністії не можуть бути, зокрема:

а) доходи, майно, інші активи, одержані (набуті) декларантом внаслідок вчинення будь-якого злочину, крім:

- злочинів щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів),

- злочинів щодо умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

"Між тим, оскільки значна частина таких об’єктів могла бути отримана, зокрема, шляхом викривлення у документах, відповідне добровільне декларування фізичною особою може стати підставою для донарахування податків та притягнення до кримінальної відповідальності за підроблення документів. Тому доцільно переглянути та розширити перелік об’єктів, які можуть бути предметом спеціального декларування відповідно до проєкту", – вважають експерти.

Тому представники Економічної експертної платформи пропонують обговорити ці пропозиції за участі представників влади, бізнесу, профільних фахівців та внести їх у законопроєкт.

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