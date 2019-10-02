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Кабмін оголосив "кастинги" на 13 високих посад

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликає українців брати участь у конкурсах на зайняття вакантних посад в уряді.

Список вакансій прем’єр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Він поскаржився, що в уряді все ще катастрофічно мало молодих, розумних і патріотичних людей. "Тому я в черговий раз закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах", – написав прем'єр.

Так, Кабмін оголосив конкурси на наступні посади:

  • Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції,
  • Першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції,
  • Голови Державного агентства резерву,
  • Заступника голови Державного агентства резерву,
  • Голови Державної архівної служби,
  • Голови Державної служби з безпеки на транспорті,
  • Голови Державної служби геології та надр,
  • Голови Державного агентства автомобільних доріг,
  • Заступника голови Державної фіскальної служби,
  • Заступника голови Державного агентства лісових ресурсів,
  • Голови Національного агентства з питань державної служби,
  • Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій,
  • Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

 

Крім того, 2 жотвня уряд схвалив низку кадрових призначень. Зокрема, тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України було призначено Олега Федоренка.

Нагадаємо:

Кабмін Олексій Гончарук вакансії