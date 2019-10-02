Кабмін оголосив "кастинги" на 13 високих посад

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликає українців брати участь у конкурсах на зайняття вакантних посад в уряді.
Список вакансій прем’єр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.
Він поскаржився, що в уряді все ще катастрофічно мало молодих, розумних і патріотичних людей. "Тому я в черговий раз закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах", – написав прем'єр.
Так, Кабмін оголосив конкурси на наступні посади:
- Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції,
- Першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції,
- Голови Державного агентства резерву,
- Заступника голови Державного агентства резерву,
- Голови Державної архівної служби,
- Голови Державної служби з безпеки на транспорті,
- Голови Державної служби геології та надр,
- Голови Державного агентства автомобільних доріг,
- Заступника голови Державної фіскальної служби,
- Заступника голови Державного агентства лісових ресурсів,
- Голови Національного агентства з питань державної служби,
- Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій,
- Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Крім того, 2 жотвня уряд схвалив низку кадрових призначень. Зокрема, тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України було призначено Олега Федоренка.
Нагадаємо:
- 29 серпня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про намір перевірити ефективність роботи деяких відомств та у найближчі місяці звільнити низку очільників.
- 25 вересня Кабінет міністрів влаштував низку гучних звільнень. Зокрема, було звільнено керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та низки інших відомств.