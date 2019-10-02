Рада удосконалила порядок ліцензування госпдіяльності

За відповідний законопроєкт №1060 проголосував 301 народний обранець, повідомляє БІЗНЕС.

Як зазначила заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Підласа Роксолана, цей документ наводить лад у ліцензуванні. "Законопроєкт №1060 має на меті декілька ключових завдань. По-перше, це чистка всіх галузевих законів, які не відповідають закону України про ліцензування. Наявні колізії в законодавстві є інструментом тиску на бізнес, тому державні органи продовжують видавати ліцензії та вимагають дотримання ліцензійних умов, навіть якщо ліцензування у якійсь сфері скасоване", – наголосила Підласа, представляючи законопроєкт.

Відповідно до пояснювальної записки, він передбачає:

- запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

- врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії;

- виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії;

- обов’язкове включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

- уніфікацію розміру штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування;

- удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування.

За даними Офісу ефективного регулювання, ухвалення цього законопроєкту дозволить бізнесу економити близько 960 млн грн щороку. "Окрім того, він запроваджує механізм призупинення дії ліцензій, вводить порядок відновлення ліцензії, полегшує процедуру її отримання, а удосконалює процедуру оскарження дій органів ліцензування", – додали в Офісі.

Нагадаємо, 13 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №1060 щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності.