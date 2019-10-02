Зеленський призначив земельного уповноваженого

Відповідний указ опубліковано на сайті голови держави, повідомляє БІЗНЕС.

"Призначити Лещенка Романа Миколайовича Уповноваженим президента України з земельних питань (поза штатом)", – говориться в указі.

1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому.

Роман Лещенко – засновник і керівник групи компаній "Агродар", що виробляє сільськогосподарську продукцію методом замкненого циклу: від поля – до крамниці. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. Є депутатом Жашківської районної ради.

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