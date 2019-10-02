Зеленський призначив земельного уповноваженого

Президент України Володимир Зеленський призначив депутата Жашківської районної ради Черкаської області Романа Лещенка уповноваженим із земельних питань
Відповідний указ опубліковано на сайті голови держави, повідомляє БІЗНЕС.
"Призначити Лещенка Романа Миколайовича Уповноваженим президента України з земельних питань (поза штатом)", – говориться в указі.
1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому.
Роман Лещенко – засновник і керівник групи компаній "Агродар", що виробляє сільськогосподарську продукцію методом замкненого циклу: від поля – до крамниці. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. Є депутатом Жашківської районної ради.
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