У Morgan Stanley прогнозують падіння гривні до кінця року

В інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться до 26,5 гривень за долар.
Про це йдеться в огляді інвестбанку, інформує БІЗНЕС.
Аналітики покращили свій прогноз порівняно з весняним звітом. Також у Morgan Stanley очікують зростання української економіки на 3,2% після запровадження ринку землі.
"Оскільки перспектива запровадження земельної реформи стає більш визначеною, ми підвищуємо наш прогноз зростання економіки України та курсу гривні. Тепер очікуємо зростання ВВП на 3,2% у 2020 році з подальшим прискоренням до 3,6% у 2021 році", — йдеться у прогнозі банку.
Також аналітики прогнозують курс гривні на кінець 2019 року на рівні 26,5 грн/$, а на кінець 2020 року — 27,5 грн/$.
Крім того, банк вважає, що перший транш від МВФ за новою програмою УКраїна може отримати вже до кінця 2019 року, після ухвалення бюджету на 2020 рік.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року в Morgan Stanley прогнозували, що курс гривні до долара на кінець року становитиме 31 грн/$, а на кінець 2020 року — 32,5 грн/$.
- Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
- Згідно з прогнозом Мінфіну, в 2020 році обмінний курс гривні до долара США в Україні складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн/$1.