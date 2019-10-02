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У Morgan Stanley прогнозують падіння гривні до кінця року

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В інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться до 26,5 гривень за долар.

Про це йдеться в огляді інвестбанку, інформує БІЗНЕС.

Аналітики покращили свій прогноз порівняно з весняним звітом. Також у Morgan Stanley очікують зростання української економіки на 3,2% після запровадження ринку землі.

"Оскільки перспектива запровадження земельної реформи стає більш визначеною, ми підвищуємо наш прогноз зростання економіки України та курсу гривні. Тепер очікуємо зростання ВВП на 3,2% у 2020 році з подальшим прискоренням до 3,6% у 2021 році", — йдеться у прогнозі банку.

Також аналітики прогнозують курс гривні на кінець 2019 року на рівні 26,5 грн/$, а на кінець 2020 року — 27,5 грн/$.

Крім того, банк вважає, що перший транш від МВФ за новою програмою УКраїна може отримати вже до кінця 2019 року, після ухвалення бюджету на 2020 рік.

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