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03
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Прощавай дріб`язок: Відмова України від монет заощадить 90 млн грн на рік

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Україна зможе щорічно економити 90 млн грн за рахунок вилучення з обігу дрібних монет 1, 2 та 5 копійок

Про це повідомляє інвестиційно-консалтингова група ICU у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Дрібні монети номіналом 1, 2, 5 копійок починають виводити з обігу. Це не лише спосіб поберегти ваші нерви, а й пряма економія для держави, яка раніше витрачала на дріб'язок 90 млн на рік", – зазначили в ICU.

Згідно з її даними, всього в обігу налічується монет 1,2,5 копійок – 5,7 млрд штук, їхня вартість становить – приблизно 150 млн грн.

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Нагадаємо, із 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення готівкових розрахунків. За даними Нацбанку, обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 копійкам, можна буде упродовж наступних трьох років.

 

економіка Україна монети ICU обіг