Мінфін продав через платформу Bloomberg облігацій на 77,2 млн грн

Міністерство фінансів України 1 жовтня вперше провело аукціон облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу міністерства.
"На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 77,2 млн грн, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП", — зазначили у Мінфіні.
При цьому міністерству вдалося знизити ставки прибутковості. Вони склали:
- за 3-місячними ОВДП — 15,75% (зниження на 25 базисних пунктів);
- за 1-річними ОВДП — 15,09%;
- за 2-річними ОВДП — 15,36% (зниження на 14 бп).
Нагадаємо:
- За даними Нацбанку, обсяг вкладень іноземних інвесторів в українські ОВДП зріс на 8,05 млрд грн і станом на 26 вересня 2019 року досяг 97 млрд грн.
- У найближчій перспективі Україна планує перейти виключно на випуск гривневих ОВДП.
- 11 вересня Нацбанк та Міністерство фінансів дозволили продавати ОВДП на міжнародних електронних майданчиках.