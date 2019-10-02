Мінфін продав через платформу Bloomberg облігацій на 77,2 млн грн

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу міністерства.

"На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 77,2 млн грн, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП", — зазначили у Мінфіні.

При цьому міністерству вдалося знизити ставки прибутковості. Вони склали:

- за 3-місячними ОВДП — 15,75% (зниження на 25 базисних пунктів);

- за 1-річними ОВДП — 15,09%;

- за 2-річними ОВДП — 15,36% (зниження на 14 бп).

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