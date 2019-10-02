На український ринок вийде британський фінтех-стартап Revolut

Фінтех-стартап Revolut спільно з платіжною системою Visa планує вийти на 24 нових ринки, в тому числі на ринок України.

Про це повідомили у пресслужбі Visa, інфомує БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

До кінця поточного року стартап планує запустити свої сервіси в Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Гонконгу, Росії, Сінгапурі та США, а потім в Україні, Аргентині, Чилі, Колумбії, Індії, Індонезії, Кореї, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Філіппінах, Саудівської Аравії, Південній Африці, Тайвані, Таїланді і В'єтнамі.

Як зазначив співзасновник і гендиректор Revolut Микола Сторонський, вихід на нові ринки залежатиме від отримання необхідних дозволів від місцевих регуляторів.

За його словами, в межах глобальної експансії Revolut буде переважно випускати картки Visa, що передбачено угодою між компаніями.

Довідка: Revolut – британський банківський сервіс, був запущений у 2015 році колишніми інвестиційними банкірами Credit Suisse і Deutsche Bank Миколою Сторонським і Владиславом Яценко в якості цифрової альтернативи великим банкам.

Основні продукти Revolut – дебетова карта і додаток з підтримкою фіатних і криптовалюта, які дозволяють проводити обмін без банківських комісій і за середньоринковим курсом. У 2017 році стартап почав підтримувати Bitcoin, Ethereum і Litecoin, а в травні 2018 року в додаток були додані Ripple і Bitcoin Cash.

Зараз клієнтами компанії є близько 8 млн людей. При цьому загальна сума на депозитах складає більше 8 млрд євро.