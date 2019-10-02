Уряд хоче зменшити частку держави у банках у понад два рази

Кабінет міністрів України планує протягом наступних п`яти років зменшити частку держави в банківському секторі до рівня 20% та залучити інвесторів у державні банки.

Про це йдеться у Програмі дій уряду, текст якої оприлюднений на сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

"Ми залучимо інвесторів у державні банки, щоб зрештою зменшити частку держави до рівня 20% в банківському секторі. Усе це в сукупності дасть змогу банкам та іншим фінансовим установам кредитувати під значно менший відсоток у гривні", – йдеться у Програмі.

Наразі в Україні працює 4 державні банки: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та ПриватБанк. Частка державних банків в Україні складає понад 54%.

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Крім того, уряд сприятиме банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів", – йдеться в тексті Програми. "Кабмін забезпечить ефективну та прозору співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями і відповідно стрімке збільшення фінансування інвестиційних проектів за рахунок їх підтримки", – наголошується в документі.

Нагадаємо, 30 вересня у Верховній Раді була зареєстрована Програма дій уряду. Вона, зокрема, передбачає зростання економіки на 40%, залучення у наступні п`ять років $50 млрд іноземних інвестицій, впровадження примусового розділення монополій, будівництво 5 портів та 15 аеропортів, впровадження нового податку на товари, при виготовленні яких підприємства забруднюють довкілля тощо.