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Інвестори влаштували розпродаж євробондів України через МВФ і Данилюка

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Іноземні інвестори влаштували розпродаж українських євробондів на тлі відсутності визначеності з МВФ та відставки Олександра Данилюка з посади голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомили в інвестгрупі ICU, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес

"На відкритті ринку у понеділок [30 вересня] ціна на Україну 32-го року знизилася на 0,5%, а до кінця дня була нижче вже на 1%", — розповів трейдер ICU Віталій Сівач.

За його словами, Данилюк сприймається інвесторами як прозахідний реформатор, і його несподіваний відхід неприємно здивував інвесторів.

"По-друге, з’явилася інформація, що узгодження нової програми МФВ відкладається на грудень. Це означає, що якщо щось піде не так, то програма може бути відкладена і на 2020 рік. Інвестори очікували, що процес переговорів з МВФ буде рухатися динамічніше. Затримка з новою програмою МВФ — один з ключових ризиків для інвесторів", — зазначив експерт. 

Проте вже 2 жовтня ринок стабілізувався і падіння цін припинилося.

Нагадаємо:

МВФ Олександр Данилюк євробонди відставка