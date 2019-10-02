Інвестори влаштували розпродаж євробондів України через МВФ і Данилюка

Іноземні інвестори влаштували розпродаж українських євробондів на тлі відсутності визначеності з МВФ та відставки Олександра Данилюка з посади голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Про це повідомили в інвестгрупі ICU, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес.
"На відкритті ринку у понеділок [30 вересня] ціна на Україну 32-го року знизилася на 0,5%, а до кінця дня була нижче вже на 1%", — розповів трейдер ICU Віталій Сівач.
За його словами, Данилюк сприймається інвесторами як прозахідний реформатор, і його несподіваний відхід неприємно здивував інвесторів.
"По-друге, з’явилася інформація, що узгодження нової програми МФВ відкладається на грудень. Це означає, що якщо щось піде не так, то програма може бути відкладена і на 2020 рік. Інвестори очікували, що процес переговорів з МВФ буде рухатися динамічніше. Затримка з новою програмою МВФ — один з ключових ризиків для інвесторів", — зазначив експерт.
Проте вже 2 жовтня ринок стабілізувався і падіння цін припинилося.
Нагадаємо:
- 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО. Зауважимо, що Данилюк був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку".
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не бачить приводу для паніки через те, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди. Він прогнозує, що нова угода з МВФ може бути підписана у грудні 2019 року.
- За даними Нацбанку, обсяг вкладень іноземних інвесторів в українські ОВДП зріс на 8,05 млрд грн і станом на 26 вересня 2019 року досяг 97 млрд грн.
- У найближчій перспективі Україна планує перейти виключно на випуск гривневих ОВДП.