"Джихад влаштуємо багатьом": Криклій звільнив голів чотирьох морпортів (ОНОВЛЕНО)

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу в Одесі, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт відомства.

Так, 1 жовтня від виконання обов’язків звільнені директори держпідприємств – Одеський морський торговельний порт (Віктор Войтко), Білгород-Дністровський морський торговельний порт (Костянтин Волощук) і морський порт "Чорноморськ" (Сергій Сєчкін).

"Войтенко входить до топ-10 рейтингу керівників державних компаній із найвищою заробітною платою, при цьому фінансовий стан підприємства викликає питання", – заявив міністр.

Зазначається, що за 2018 рік фактичний фонд заробітної плати Войтка склав 5,2 млн грн, у тому числі посадовий оклад – 1,4 млн грн, інші додаткові стимулюючі виплати згідно з колективним договором – 3,8 млн грн. Середньомісячна заробітна плата керівника за 2018 рік склала 439 991,39 грн. Таким чином за величиною фонду оплати праці керівника Одеський порт посів шосте місце серед найбільших державних компаній, випередивши ДП МА "Бориспіль", АТ "Укрпошту", ДП "Адміністрацію морських портів України".

Криклій наголосив, що за період перебування Войтка на посаді фінансово-економічні показники діяльності Одеського порту значно погіршилися. Зокрема, при плановому розміру у 2018 році чистого доходу від реалізації продукції 323,6 млн грн фактично отримано 164,9 млн грн, при плановому розмірі загальних доходів 552 млн грн фактично отримано 421,9 млн грн.

"Незбалансованість доходів та витрат негативно вплинула на показники господарської діяльності підприємства та призвело до зменшення та невиконання планового показника чистого фінансового результату з 303,2 млн грн у 2016 році при плані у 2018 році 119,3 млн грн фактично до 19,2 млн грн у 2018 році та до збитку 55,1 млн грн за І півріччя 2019 року", – повідомили в Мінінфраструктури.

Діяльність керівників порту "Чорноморськ" та "Білгород-Дністровського морського торговельного порту" також визнана неефективною.

"Плануємо наводити порядок, будемо міняти всі ті кулуарні домовленості, які були в портовій галузі – "смотрящі", династії..."Джихад" влаштуємо дуже багатьом", – попередив Криклій.

2 жовтня під час робочої наради у Миколаєві міністр інфраструктури підписав наказ про звільнення директора "Миколаївського морського торговельного порту" Сергія Мітченка. "До нього є чимало зауважень. Я думаю, що окрему оцінку його діям даватимуть правоохоронні органи, які будуть це вивчати", – сказав Криклій, передає "Укрінформ".

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