В Україні відтермінували остаточний перехід на IBAN-рахунки

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

"У зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм в повному обсязі, Національний банк ухвалив рішення про продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів. Тобто включно до 12 січня 2020 року банки прийматимуть до виконання документи на переказ коштів, у яких заповнено або пара реквізитів "Код банку" та "Рахунок", або рахунок за стандартом IBAN, а з 13 січня 2020 року — виключно рахунок за стандартом IBAN", — пояснили у Нацбанку.

Регулятор нагадує, що з 5 серпня 2019 року усі банки відкривають клієнтам нові рахунки лише за стандартом IBAN, а діючі рахунки до 31 жовтня змінюють відповідно до вимог цього стандарту.

За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2019 року кількість початкових платежів за стандартом IBAN у системі електронних платежів регулятора становить 61% від загальної кількості здійснених платежів.

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