Декларація цілей чи відписка: Як бізнес та експерти оцінюють Програму дій уряду

БІЗНЕС дізнавався, що вони думають стосовно урядової "п`ятирічки".

Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук одразу позначив, що йдеться не про чітку стратегію розвитку країни, це лише "декларація цілей". "Це не стратегія, і не документ з відповідями на всі випадки життя. Тобто це мав би бути, можливо, інший варіант. І взагалі у мене є сумніви, що подібний документ з відповідями на всі питання для всієї країни можна написати за місяць. Це не можливо. Програма дій – це документ, в якому уряд декларує цілі, які він перед собою ставить і коротко описує зміст замислу, тобто яким чином ми збираємося ці цілі досягати", – заявив очільник уряду в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Багато абстрактних цілей": Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100

"Предмету для позитиву поки не побачив", – зазначив Амелін на своїй сторінці у Facebook. За його словами, досить багато цілей Програми наведені досить абстрактно і їхнє не виконання не тягне жодної відповідальності.

Зокрема, експерт ставить під сумнів пункт про створення 1 млн робочих місць. "При підвищенні продуктивності, вартість 1 робочого місця досягає вже $100 тис. Ми залучимо $100 млрд інвестицій? До слова, у 2008 році під час кризи Україна втратила 1 млн робочих місць, що з кризою робимо?", – зазначає Амелін.

Він також висловив обурення з приводу того, як уряд планує виплачувати кредити, адже, згідно з Програмою, 70% бюджету піде на розвиток економіки, а 30% – на соціальне забезпечення.

Крім того, він наголосив, що ідея залучення $50 млрд інвестицій за 5 років – хороша мета, "проте поки неясно чому інвестор повинен вибрати нас".

"У записці зазначено, що програма визначить "стратегію" і цілі діяльності уряду і критерії оцінки досягнення цілей. Чесно кажучи, Стратегії, в її класичному розумінні, не побачив", – підсумував Амелін.

"Документу бракує деталізації": Володимир Полевий, виконавчий директор Фонду підтримки економічної безпеки України, головний редактор журналу "Бізнес"

Володимир Полевий відзначає, що Програма уряду має деякі переваги, зокрема в тому, що є зрозумілим для кінцевого споживача в частині постановки конкретних цілей і показників ефективності із досягнення цих цілей. "Це чудово, що уряд йде на чіткі показники оцінки його діяльності і дуже великою перевагою документу є те, що таким споживачем уряд прямо називає громадянина України. У цій Програмі зрозуміло, яким чином кожна ціль може вплинути на становище кожного ураїнця. З точки зору прямої комунікації із громадянином – це є великою перевагою – він зрозумійлий і доступний. Але не без "але"..", – говорить експерт.

На його думку, документу бракує деталізації і розуміння того, яким саме чином будуть досягнені показники та цілі.

"Я проаналізував документ в частині ризиків і в принципі розділяю позицію уряду в тому, що "держава – це створений громадянами сервіс, головним завданням якого є вирішення існуючих проблем та відвернення потенційних загроз для громадян". Але, як реалізується цей підхід на уникнення загроз, не видно в самому документі", – пояснює Полевий.

"Наприклад в частині, що стосується загроз продовження агресивних дій з боку Росії. Насправді агресивні дії з боку РФ зараз реалізуються в економічній площині. Є маніпулювання і тиск на Україну, там де РФ є монопольним постачальником певних товарів – газ і нафта. Є певна залежність в енергетичній і транспортній сфері і в програмі немає відповідей на те, як Україна має реагувати саме на ці економічні загрози. Крім того, є загальна декларація про те, що Україна повинна бути спроможна дати відсіч агресії за всіма реалістичними сценаріями. Це – ілюзія. Україна, яка має в 10 разів менший військовий потенціал, ніж Росія, ніколи не зможе зупинити РФ у разі повномасштабної війни. Це ілюзія ставити такі цілі, або потрібно одразу переводити економіку на військові рейки", – вважає Полевий.

Крім того, за його словами, із документу незрозуміло, як Україна будує економічні відносини з Росією. "Як ми усуваємо газову залежність, яка наша роль в торговій війні – цих відповідей я не знайшов. І тому, можу констатувати, що цей ризик уряд ніяким чином покищо не нівілював", – підсумував експерт.

"Антитрастовий блок у програмі уряду – популізм та маніпуляція": Агія Загребельська, колишня державна уповноважена АМКУ

"Уряд в програмі своєї діяльності на найближчі п`ять років поставив собі таку ціль: "українці захищені від зловживань монополістів". Тобто він присвоїв собі функцію, яку має виконувати нібито незалежний від уряду Антимонопольний комітет", – написала Загребальська у Facebook.

За її словами, це означає, що уряд не володіє навіть мінімальними знаннями в антитрасті. "Це значить, що уряд не усвідомлює, "для чого він прийшов в світ", де починається та закінчується його функція, що таке розподіл влади, компетенцій та повноважень. Це чітко демонструє, що уряд планує втручатись в діяльність Антимонопольного комітету та диктувати йому, що робити. І, до речі, цікаво, як подивляться наші іноземні партнери на те, що від зловживань монополістів на території України Уряд планує захищати тільки українців?", – наголосила експертка.

"Програма уряду – це відписка": Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

"Програма уряду – це просто програма уряду, це відписка. Тому що вони зобов’язані подавати її за законом. Шукати там щось – немає жодного сенсу. Програму можна ніяк не сприймати. Головне це законодавчі ініціативи – ось це важливо. Уряду треба було написати і вони написали", – сказав Фурса у коментарі БІЗНЕСу.

За його словами, ніякої відповідальності за невиконання програми не буде. "Проте, я б не назвав це популізмом, це "реферат на тему". Проблема в тому, що закон зобов’язує уряд написати стратегію, от коли людей зобов’язуюють – таке і виходить", – підсумував експерт.

"Важливо не тільки представляти плани, але й дотримуватись": Станіслав Гайдер, експерт Центру розвитку інновацій

Гайдер наголосив, що головна проблема будь-якої стратегії – це коли після її представлення за неї забувають.

"Як гарно не звучав би документ, важливо дія. Важливо не тільки представляти плани, але й дотримуватись та звітувати про їхнє виконання, в тому числі проміжне. Сьогодні в уряді молоді професіонали та абмітні люди і сподіваємось, що програма буде йти з дією пліч-о-пліч", – зазначив експерт у коментарі БІЗНЕСу.

Зокрема, у нього виникло питання щодо позитивного демографічного тренду (народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме). "Адже це складна тема і у мене особисто завжди викликає посмішку, коли влада пише про те, що забезпечить позитивну демографію. Над чим точно варто попрацювати, так це над завершення медичної реформи та старті реформи освіти. Кошти мають йти за громадянином, а не на територію", – сказав Гайдер.

На його думку, першим позитивним кроком для бізнесу стане якісне сполучення, яке передбачено в Програмі. "Адже дороги – це артерії країни. Другий позитивний крок – це вантажні перевезення, які мають стати якісним сервісом, а отже приносити більше доходів, як бізнесу, так і державі", – підсумував експерт.

Наталія Софієнко