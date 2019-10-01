Завод Коломойського хоче відсудити у "ПриватБанку" 22 млн грн

У травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить "Нікопольському заводу феросплавів". Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань "Приватбанку" за кредитом рефінансування.