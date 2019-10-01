Завод Коломойського хоче відсудити у "ПриватБанку" 22 млн грн

"Нікопольський завод феросплавів" (НФЗ), що належить групі "Приват" Ігоря Коломойського, подав у Господарський суд Києва позов проти "ПриватБанку".
Відповідні відомості містяться у судовому реєстрі, інформує БІЗНЕС.
Сума позову становить 22 млн грн. Зазначимо, що саме на таку суму раніше "Нікопольський завод феросплавів" укладав мирову угоду з Нацбанком.
Суд залишив позов без руху через помилки, однак дав п`ять днів для їх виправлення.
Нагадаємо:
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У травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить "Нікопольському заводу феросплавів". Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань "Приватбанку" за кредитом рефінансування.
- 28 серпня Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком України та "Нікопольським заводом феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями "ПриватБанку". За цією угодою, НЗФ зобов’язався погасити борг перед "ПриватБанку" за кредитом рефінансування в розмірі 21 млн грн.
- 6 вересня НФЗ достроково виконав зобов'язання перед Нацбанком за мировою угодою і погасив борг.