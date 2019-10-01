Верланов пояснив, що зміниться для підприємців-"спрощенців"

Про це сказав голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов під час зустрічі з підприємцями, які протестують біля Офісу президента з вимогою ветувати відповідні закони №1053-1 та №1073, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ДПС.

Він наголосив, що єдина зміна спрямована на покращення цих критеріїв – з 1 січня 2021 року збільшується граничний обсяг доходів платників єдиного податку ІІ групи – планка піднімається з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. Частина підприємців, які зараз працюють на ІІІ групі, перейдуть до ІІ, що означає зменшення податку.

Верланов запевнив, що введення програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) жодним чином не стосуватиметься фізичних осіб та ФОПів І групи оподаткування. Для інших груп програмні РРО будуть безкоштовні, а завантажувати додаток можна вже зараз на вебпорталі Державної податкової служби.

Читайте також: Експерти пояснили, чого варто очікувати бізнесу від впровадження програмних РРО

"РРО буде в смартфоні. Його не треба буде купувати взагалі! Це закріплено на законодавчому рівні", – наголосив голова ДПС.

Також він спростував інформацію про те, що покупець не нестиме відповідальності за недостовірну інформацію про порушення при проведенні розрахункової операції. "Будь-який заявник, що подає інформацію про такі порушення, має ідентифікувати себе через власний електронний кабінет платника податків. Тобто такий покупець фактично погоджується із тим, що податкова служба буде перевіряти не лише правомірність дій продавця по відношенню до нього, але, в першу чергу, – оцінювати достовірність документів, доданих до скарги. Це зводить ризики можливих маніпуляцій із їх підробкою чи навмисним викривленням до мінімуму. Будь-яка компенсація можлива лише після завершення перевірки та стягнення санкцій", – пояснив Верланов.

Він додав, що у підприємців буде достатньо часу, аби ознайомитися з новими правилами, вибрати зручний спосіб застосування РРО і протестувати його, адже для більшості з них зміни вступлять у силу з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо: